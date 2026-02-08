Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Tiempos violentos (1994)

Pulp Fiction (conocida como Tiempos violentos en Hispanoamérica) es una película estadounidense de 1994 escrita y dirigida por Quentin Tarantino.

Es protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Bruce Willis y Tim Roth, entre otros.

El filme se destaca por su estructura no lineal, que entrelaza varias historias de crimen, humor negro y redención de manera innovadora y sorprendente, algo que marcó tendencia en el cine de los 90.

La escritura de Quentin Tarantino —junto con Roger Avary— ha sido descrita como aguda, original y memorable, con conversaciones que se han vuelto icónicas en la historia del cine. El manejo del diálogo y la construcción de personajes son a menudo citados como puntos fuertes que elevan el film por encima del cine tradicional de crimen.

Las actuaciones del elenco —especialmente de John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman— son muy elogiadas por aportar carisma, intensidad y características inolvidables que contribuyen al tono singular de la película.

En sitios de agregación de reseñas, Tiempos Violentos mantiene una alta aprobación (por ejemplo, un 92 % en Rotten Tomatoes) y es celebrada por críticos de todo el mundo como una mezcla de humor, violencia estilizada y cultura pop que revitalizó el género negro y el cine independiente.

La película ganó el Oscar a Mejor Guion Original y obtuvo varias nominaciones, además de premios de asociaciones de críticos, lo que respalda su estatus como una de las más influyentes de la década de 1990.

