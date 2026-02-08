Sociedad País

Butaca 1.470 / Buenas pelis para ver o revivir en plataformas: Tiempos violentos (1994)

Pulp Fiction (conocida como Tiempos violentos en Hispanoamérica) es una película estadounidense de 1994 escrita y dirigida por Quentin Tarantino.

Es protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Bruce Willis y Tim Roth, entre otros.

El filme se destaca por su estructura no lineal, que entrelaza varias historias de crimen, humor negro y redención de manera innovadora y sorprendente, algo que marcó tendencia en el cine de los 90.

La escritura de Quentin Tarantino —junto con Roger Avary— ha sido descrita como aguda, original y memorable, con conversaciones que se han vuelto icónicas en la historia del cine. El manejo del diálogo y la construcción de personajes son a menudo citados como puntos fuertes que elevan el film por encima del cine tradicional de crimen.

Las actuaciones del elenco —especialmente de John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman— son muy elogiadas por aportar carisma, intensidad y características inolvidables que contribuyen al tono singular de la película.

En sitios de agregación de reseñas, Tiempos Violentos mantiene una alta aprobación (por ejemplo, un 92 % en Rotten Tomatoes) y es celebrada por críticos de todo el mundo como una mezcla de humor, violencia estilizada y cultura pop que revitalizó el género negro y el cine independiente.

La película ganó el Oscar a Mejor Guion Original y obtuvo varias nominaciones, además de premios de asociaciones de críticos, lo que respalda su estatus como una de las más influyentes de la década de 1990.

La podés ver en Prime Video. (08-02-26).

