Deportes

El newcom playero mixto para mayores llegará este martes 10 al vivero

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente comunicándose al 2914186130 (Pablo Marileo).

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El martes 10 de febrero, a partir de las 18:30 , se realizará en el vivero parque municipal el primer torneo de newcom playero mixto, organizado por la Dirección de Deportes.

Cabe recordar que el newcom es una disciplina adaptada del vóley que se caracteriza por requerir coordinación, desplazamientos controlados y trabajo en equipo, sin impacto físico. Estas condiciones lo convierten en una actividad ideal para personas mayores porque promueve el cuidado de la salud, el movimiento y el encuentro social en un entorno recreativo.

Los equipos estarán conformados por cuatro jugadores, y contará con algunos requisitos específicos, como que cada equipo deberá incluir al menos un varón entre sus integrantes, la categoría es +60 permitiéndose la participación de un integrante por equipo en la categoría +50.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente comunicándose al 2914186130 (Pablo Marileo). (08-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) “Quienes estamos en la comisión somos meros ejecutores; sin el apoyo de la gente, no se puede”

Comienzan las 24 Horas de la Corvina Negra

Colón presentó oficialmente a Federico Rasmussen: préstamo con opción de compra

Delorte: “Disfruto de estar adentro de una cancha”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior