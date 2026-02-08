El newcom playero mixto para mayores llegará este martes 10 al vivero

El martes 10 de febrero, a partir de las 18:30 , se realizará en el vivero parque municipal el primer torneo de newcom playero mixto, organizado por la Dirección de Deportes.

Cabe recordar que el newcom es una disciplina adaptada del vóley que se caracteriza por requerir coordinación, desplazamientos controlados y trabajo en equipo, sin impacto físico. Estas condiciones lo convierten en una actividad ideal para personas mayores porque promueve el cuidado de la salud, el movimiento y el encuentro social en un entorno recreativo.

Los equipos estarán conformados por cuatro jugadores, y contará con algunos requisitos específicos, como que cada equipo deberá incluir al menos un varón entre sus integrantes, la categoría es +60 permitiéndose la participación de un integrante por equipo en la categoría +50.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente comunicándose al 2914186130 (Pablo Marileo). (08-02-26).