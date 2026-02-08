(Entrevista en LA DORREGO) “Quienes estamos en la comisión somos meros ejecutores; sin el apoyo de la gente, no se puede”

Doris Etzel asumió la presidencia del Club Progreso de El Perdido reconociendo desde el inicio el peso de la responsabilidad. Sin una larga trayectoria previa dentro del club y sin definirse como “futbolera”, aceptó el desafío luego de un proceso de dudas y consultas, principalmente por la magnitud del cargo. “Es una responsabilidad muy grande y eso me frenaba bastante”, confesó a LA DORREGO. Destacó que, a diferencia de otros roles, la presidencia concentra la mayor exposición cuando algo no funciona.

La decisión de decir que sí estuvo fuertemente ligada al trabajo colectivo. Doris resaltó la importancia del grupo humano que la acompaña, integrado por personas conocidas de toda la vida, vecinos e integrantes con los que ya venía trabajando en la gestión anterior encabezada por Cristian Iriarte, donde se desempeñó como tesorera. El respaldo del vicepresidente Ariel Fernández fue clave, así como el acompañamiento familiar, según admitió. “Me encariño fácilmente con las personas y con la actividad”, señaló. Y explicó que la nostalgia de dejar el club también influyó en su decisión.

Uno de los primeros lineamientos de su gestión fue la conformación de subcomisiones por disciplina, condición que puso desde el inicio. Fútbol mayor, fútbol menor, patín, bochas y pelota paleta contarán con equipos específicos de trabajo para evitar que la responsabilidad recaiga siempre en pocas personas. En el fútbol, remarcó la importancia de priorizar a los jugadores del pueblo para fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo con las familias.

En cuanto a infraestructura, Etzel destacó que los últimos dos años fueron una gestión marcada por las obras. Se concretaron los nuevos baños del salón 75° aniversario, mejoras estructurales, mantenimiento general, cambio de portones, trabajos eléctricos, iluminación de la cancha y la tan esperada conexión de gas, una obra postergada durante años. También se adquirió mobiliario y se reforzaron aspectos de seguridad.

De cara al futuro, mencionó proyectos ambiciosos como la recuperación del antiguo salón de cine, la mejora de sectores utilitarios y la reubicación estratégica de la cantina. Para financiar estas iniciativas, el club continuará con el bono anual, eventos, ventas especiales y el acompañamiento de privados y socios. “Quienes estamos en la comisión somos meros ejecutores; sin el apoyo de la gente, no se puede”, enfatizó, para luego agrader a cada vecino, empresa y familia que colabora con el club.

