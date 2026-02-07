Arsénico: obligan a enviar un camión de agua a un distrito bonaerense

Un fallo judicial obligó a la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) a enviar un camión cisterna al distrito de Roque Pérez para que los vecinos puedan obtener agua potable, en virtud de un informe que determinó que existe una concentración elevada de arsénico en el agua de red de la zona.

En respuesta a una presentación de un grupo de vecinos del partido gobernado por Maximiliano Sciaini, el juez Mariano Martín Camilo López, titular del Juzgado 4 en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, dictaminó que la empresa proveedora del servicio debía proveer ese método alternativo de distribución, para garantizar el suministro de agua sin niveles peligrosos de ese químico.

ABSA cumplió con lo dispuesto por el juez e instaló un camión cisterna en el predio que tiene en la calle Belgrano entre Necochea y Paulino Lanz.

Los vecinos que busquen abastecerse de agua potable deben concurrir con sus propios bidones entre las 6 y las 22 de cada día.

Este fallo judicial va en la línea de otro que, en diciembre pasado, conminó al intendente de Saladillo, José Luis Salomón, a distribuir agua en bidones en su distrito. La decisión fue tomada por el mismo juzgado, ante un recurso de amparo vecinal.

Las presentaciones judiciales fueron realizadas tras la difusión de un informe (luego cuestionado) del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que actualizaba el “Mapa del Arsénico” y consignaba niveles demasiado altos de esa sustancia en el agua de red de 15 distritos bonaerenses. (La Tecla). (07-02-26).