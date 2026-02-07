Monte Hermoso: Muestras de afecto y reconocimiento tras el fallecimiento de Ricardo Polizzi, excombatiente de Malvinas

La noticia del fallecimiento de Ricardo Juan Polizzi, veterano de la Guerra de Malvinas y referente de la agrupación de veteranos de Monte Hermoso, generó un profundo pesar en la comunidad local y regional.

Polizzi fue excombatiente del conflicto de 1982 como integrante de la Armada Argentina, donde formó parte del Batallón de Vehículos Anfibios y alcanzó el grado de Cabo Principal. Entre los hitos de su historia personal, se destaca haber sido el primero en pisar suelo malvinense, al ingresar en el primer anfibio durante el desembarco.

En Monte Hermoso, su figura estuvo estrechamente vinculada a la causa Malvinas. Fue organizador local de homenajes y conmemoraciones, impulsor del monumento a los veteranos y uno de los referentes de la agrupación que nuclea a los excombatientes en la ciudad. Su compromiso con la memoria y el reconocimiento público de quienes participaron del conflicto lo convirtió en una voz habitual y respetada en los actos oficiales.

En abril de 2024, durante el acto por los 42 años de la Gesta de Malvinas, realizado en la Plaza de Malvinas del balneario, Polizzi fue especialmente reconocido por su tarea sostenida en el tiempo. En esa oportunidad, participó como orador y remarcó la importancia de la fecha como instancia de homenaje tanto a los veteranos como a los caídos, subrayando el valor de mantener viva la memoria histórica y la reivindicación de la soberanía.

Tras conocerse su fallecimiento, el intendente Hernán Arranz expresó su pesar a través de un mensaje público:

“Después de otra larga cruzada, hoy partió Ricardo Polizzi, veterano de guerra e impulsor del Monumento en nuestra ciudad como así también de la agrupación que los nuclea y de la causa Malvinas. Hasta siempre Ricardo. Dejas un gran legado en Monte Hermoso. Fuerte abrazo a su familia y compañeros. Honor y gloria a nuestros héroes”. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (07-02-26).