Dorreguenses ilesos tras un despiste y vuelco cerca de Azul

Un siniestro vial se registró este viernes al mediodía en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional Nº 3, donde un automóvil sufrió un despiste seguido de un vuelco.

Según informaron los colegas de Noticias Las Flores, el hecho involucró a un vehículo Nissan Tida, dominio ITN 636, conducido por Daniel Chiaradia, quien viajaba junto a Ana Inés Serra con destino a la ciudad de La Plata. Ambos son de Coronel Dorrego.

De acuerdo al citado portal, por motivos que aún se intentan determinar, el conductor perdió el control del rodado, que terminó volcando sobre la zona de préstamo lateral de la ruta.

A pesar de la magnitud del incidente, afortunadamente ambos ocupantes resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron agentes de Peajes de Corredores Viales y efectivos de la Policía Vial de Azul, quienes brindaron asistencia y realizaron tareas preventivas para ordenar la circulación vehicular en el sector. (07-02-26).