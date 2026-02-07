Policiales

Dorreguenses ilesos tras un despiste y vuelco cerca de Azul

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Un siniestro vial se registró este viernes al mediodía en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional Nº 3, donde un automóvil sufrió un despiste seguido de un vuelco.

Según informaron los colegas de Noticias Las Flores, el hecho involucró a un vehículo Nissan Tida, dominio ITN 636, conducido por Daniel Chiaradia, quien viajaba junto a Ana Inés Serra con destino a la ciudad de La Plata. Ambos son de Coronel Dorrego.

De acuerdo al citado portal, por motivos que aún se intentan determinar, el conductor perdió el control del rodado, que terminó volcando sobre la zona de préstamo lateral de la ruta.

A pesar de la magnitud del incidente, afortunadamente ambos ocupantes resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron agentes de Peajes de Corredores Viales y efectivos de la Policía Vial de Azul, quienes brindaron asistencia y realizaron tareas preventivas para ordenar la circulación vehicular en el sector. (07-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Trágico choque cerca de Carhué: murió un menor y una niña de 2 años lucha por su vida

Dos heridos por un vuelco en la Ruta 3

Arrestaron en Sauce Grande a un prófugo buscado por intento de homicidio

Fuerte choque y vuelco en la Ruta 51

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior