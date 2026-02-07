Nota de Julio Torreguitart en ANDigital

La diputada provincial de la Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, trazó un panorama del presente partidario y destacó la importancia del trabajo territorial en cada localidad. Fue en el marco de un encuentro que reunió en Coronel Pringles a referentes y militantes, además de contar con la presencia de la exlegisladora Anahí Bilbao, representante del distrito de Laprida.

La parlamentaria oriunda de Coronel Dorrego subrayó la continuidad de los proyectos históricos del centenario partido, mientras se comienza a delinear la proyección electoral de 2027, con Aldo Mensi (h) como posible candidato a intendente en la localidad anfitriona.

En suma, la actividad desarrollada en el Comité de la UCR local funcionó como una señal concreta del proceso de reconstrucción y reorganización que el partido busca tras las elecciones de 2025.

Minnaard, que asumió como diputada en diciembre de 2025, puso el foco en uno de los ejes que la UCR intenta reposicionar como marca identitaria: el trabajo territorial.

“Más que recorrer los distritos, se trata de escuchar a la gente, entender sus problemas y caminar junto a ellos. Eso es lo que hace fuerte al partido”, enfatizó en diálogo con ANDigital, destacando la importancia de cumplir con el compromiso de acercarse a los vecinos y conocer sus necesidades de primera mano.

Acto seguido, reconoció los desafíos que atraviesa la UCR: la pérdida de intendencias, tensiones internas y la irrupción de nuevas fuerzas políticas. Sin embargo, planteó que el camino para revertir esa situación pasa por “fortalecer las bases, acompañar a los comités y a los concejales, y confiar en la Juventud Radical, que llega con energía y compromiso para que el partido recupere su lugar”.

Minnaard también resaltó la solidez de la estructura orgánica del radicalismo, pues “somos un partido con presencia en cada localidad, incluso donde no gobernamos. Tenemos militancia, reglas claras y un lugar para debatir, y eso nos permite proyectarnos con coherencia hacia afuera”.

Por su parte, Anahí Bilbao destacó la continuidad del trabajo político y legislativo, subrayando la necesidad de “complementar gestiones y sostener proyectos históricos, sobre todo en educación y apoyo a emprendedores”. Valoró el compromiso de Minnaard de dar continuidad a iniciativas con impacto concreto en los distritos de la Sexta Sección.

La agenda legislativa también ocupó un lugar central, con foco en problemáticas estructurales de la provincia, como el estado de las rutas, la educación y la seguridad vial.

Al respecto, Minnaard explicó que “aunque estemos en minoría, nuestro objetivo es que las demandas del interior no queden fuera del debate provincial”, reafirmando la vocación de representar a los distritos con firmeza.

El encuentro concluyó con un diálogo abierto con militantes y vecinos, una postal que la UCR busca replicar en la región, siendo un gesto que no sólo refleja una estrategia de reconstrucción partidaria, sino también la intención de volver a conectar con la ciudadanía, uniendo la militancia histórica con la nueva generación de referentes.

“Tengo la ilusión de que el próximo intendente de Pringles sea un radical y que sea Aldo Mensi (h). Es un proyecto que empieza desde la base, con la gente y con compromiso”, avizoró, cerrando la entrevista con un mensaje que combina proyección política, cercanía con los vecinos y liderazgo estratégico.

Esta reunión, más que un encuentro partidario: es una señal de que el radicalismo busca recuperar protagonismo en la región, mantener el contacto con la ciudadanía y preparar la base para las decisiones políticas que definirán la próxima elección local. (07-02-26).