Comienzan las 24 Horas de la Corvina Negra

La 64ª edición de las 24 Horas de la Corvina Negra se celebrará entre hoy y mañana. Se trata del concurso de pesca de aguas abiertas más importante de Sudamérica en las playas de Claromecó, Reta y Orense, organizado por el Club Cazadores Tres Arroyos.

Con un total de más de $420 millones en premios, se repartirán 7 vehículos 0 km, con una Toyota Hilux 4×4 para el ganador.

El certamen comenzará hoy, a las 15 y finalizará mañana a las 15.

Las inscripciones fueron fijadas en $175.000 para socios y $190.000 para no socios.

Premios Principales:

1º Premio: Camioneta Toyota Hilux 4×4.

2º Premio: Toyota Hilux 4×2.

3º Premio: Toyota Yaris 5 puertas.

Premio Especial: Un Toyota Yaris 0km para la corvina rubia más pesada.

Premios por sorteo: Se sorteará un Toyota Yaris entre los inscriptos antes del 30 de enero de 2026.

Reglamento: El concurso es de costa y no se suspende por mal tiempo.

La competencia promete reunir a miles de pescadores, con estrictos controles y un fuerte impacto turístico en la región de Tres Arroyos. (07-02-26).