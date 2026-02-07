Comienzan las 24 Horas de la Corvina Negra
La 64ª edición de las 24 Horas de la Corvina Negra se celebrará entre hoy y mañana. Se trata del concurso de pesca de aguas abiertas más importante de Sudamérica en las playas de Claromecó, Reta y Orense, organizado por el Club Cazadores Tres Arroyos.
Con un total de más de $420 millones en premios, se repartirán 7 vehículos 0 km, con una Toyota Hilux 4×4 para el ganador.
El certamen comenzará hoy, a las 15 y finalizará mañana a las 15.
Las inscripciones fueron fijadas en $175.000 para socios y $190.000 para no socios.
Premios Principales:
1º Premio: Camioneta Toyota Hilux 4×4.
2º Premio: Toyota Hilux 4×2.
3º Premio: Toyota Yaris 5 puertas.
Premio Especial: Un Toyota Yaris 0km para la corvina rubia más pesada.
Premios por sorteo: Se sorteará un Toyota Yaris entre los inscriptos antes del 30 de enero de 2026.
Reglamento: El concurso es de costa y no se suspende por mal tiempo.
La competencia promete reunir a miles de pescadores, con estrictos controles y un fuerte impacto turístico en la región de Tres Arroyos. (07-02-26).