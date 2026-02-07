Un repaso random por nuestro archivo / 18 de agosto de 2010: mejoraban las expectativas para la apicultura en el distrito

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 7 de febrero de 2010:

Tras varios años de frustraciones, los productores apícolas de este distrito vislumbran mejores perspectivas para la próxima cosecha de miel.

“Las expectativas para este año son mejores y se esperan mejores rindes que ciclos anteriores”, indicó Gustavo Di Rado, apicultor local.

“De todos modos, la dificultad es que la favorable coyuntura nos encuentra con poca cantidad de colmenas a aquellos productores que las fuimos perdiendo después de tres o cuatro temporadas con resultados muy magros y aún pudimos recuperar las abejas perdidas”, admitió.

Luego, el productor consideró que si el clima y otros factores acompañan en el resto del año, la actividad podrá repuntar.

“Se está trabajando para que la apicultura vuelva a ser lo que fue otrora en este distrito. Es importante que en Coronel Dorrego surjan otras actividades productivas, pero no tenemos que bajar los brazos para mantener lo que ya tenemos y eso es posible porque el ánimo mejoró”, subrayó.

Di Rado dijo también que el precio de la miel actualmente es “muy bueno” por una lógica de mercado y libre juego de oferta y demanda.

A fines del año pasado, el mismo apicultor había trazado un panorama desalentador para el sector apícola dorreguense y lo atribuyó a la escasez de lluvias y al “notorio cambio de manejo en la forma de trabajar los campos”, que los ha perjudicado “porque hace desaparecer la floración natural”.

“Hemos charlado con ingenieros agrónomos sobre la posibilidad de que no se fumigue en lugares donde no se siembra, como en calles o los rincones de los campos, para que vuelva a venir la flor natural que, aunque sea en poca cantidad, acomoda la colmena en esta época del año”, había planteado Di Rado en aquella oportunidad.

“En algún momento, la apicultura generó la tercera parte de un Presupuesto municipal. La mayoría de nosotros no emigra para gastar en otros lugares sino que invertimos dentro de la ciudad y se generan puestos trabajos, por lo que vale la pena juntarnos para ver si la apicultura puede seguir siendo una actividad importante en el distrito”, había destacado el productor. (07-02-26).