Aprestos para la nueva edición de la Fiesta Provincial del Olivo

El director de Producción Comunal, Juan Ignacio Colantonio, recordó que la Municipalidad, mediante el trabajo mancomunado de todas las áreas involucradas, avanza en la preparación de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Olivo, que se desarrollará del 13 al 15 de marzo en el Vivero Parque.

La celebración se ha consolidado como uno de los encuentros productivos, culturales y turísticos más importantes del distrito y de la regió.

Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia propuesta que incluirá stands institucionales, productores locales y regionales, degustaciones de aceite de oliva y productos derivados, así como espacios dedicados a la gastronomía.

Además, se desarrollarán charlas técnicas y capacitaciones orientadas a productores, estudiantes y público interesado.

El evento también contará con una variada grilla de espectáculos artísticos. (06-02-26).

