Scioli se reunió con referentes de LLA de la Sexta en la comarca serrana

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación Daniel Scioli visitó este jueves la comarca serrana y mantuvo un encuentro con referentes de La Libertad Avanza de la Sexta Sección.

Según comunicó en una publicación que hizo en sus redes sociales, la jornada fue coordinada por la edil bahiense Franca Grippo.

“Con el liderazgo del Presidente Milei el rumbo es claro y el cambio está en marcha. Es tiempo de redoblar el trabajo y volver a hacer grande a la Argentina”, escribió el funcionario.

Su mensaje estuvo acompañado por una imagen en la que aparecen quienes estuvieron en el encuentro. Entre las ausencias (por lo menos no se encuentra en la foto) se destaca la del diputado provincial Oscar Liberman.

Sí estuvieron el legislador Héctor Gay, quien de hecho fue uno de los oradores, y Dámaso Larraburu. (Frente a Cano). (06-02-26).