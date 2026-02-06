La Región

Chalde convocó a los vecinos de Marisol a una reunión

El intendente Juan Chalde convoca a la Junta Vecinal y a vecinos de Marisol a una reunión para el miércoles 11 de febrero a las 11 en el garage de la Subdelegación Municipal.

El motivo del encuentro es para informar sobre los trabajos realizados en la Villa durante el transcurso de la presente temporada estival y otros aspectos vinculados con el Estado municipal.

Desde el Ejecutivo municipal están confiados en la participación de los habitantes del balneario dorreguense atendiendo a la importancia de los temas que se tratarán. (06-02-26).

