Secretos del Estuario: caminata guiada este viernes 6 en Marisol

Turistas y vecinos de Marisol tendrán la oportunidad de vivir una experiencia distinta, en contacto directo con la naturaleza y el paisaje local. Hoy, viernes 6 de febrero, a partir de las 10, se realizará la actividad “Secretos del Estuario”, una caminata guiada pensada para quienes disfrutan de observar, aprender y descubrir el entorno natural desde una mirada cercana y respetuosa.

La propuesta consiste en una caminata de interpretación ambiental por el sector del estuario del río Quequén Salado, donde los participantes podrán conocer y reconocer la biodiversidad nativa del lugar. La actividad estará guiada por la bióloga Alejandra Yezzi, quien acompañará el recorrido aportando información y explicaciones accesibles para todo público.

Un estuario es un ambiente natural donde el agua dulce del río se encuentra y se mezcla con el agua salada del mar. Estos espacios se caracterizan por su gran riqueza biológica, ya que funcionan como refugio y zona de alimentación para numerosas especies de aves, peces y otras formas de vida. En el caso del estuario del Quequén Salado, su ubicación en Marisol lo convierte en un área singular, donde el río y el mar conforman un paisaje dinámico y diverso, muy valorado tanto por especialistas como por quienes lo recorren por primera vez.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Producción y Turismo. (06-02-26).