Tati Otamendi y Alejandro Pugliese en los Viernes de Plaza

La Dirección de Cultura anunció para hoy viernes, a las 20, en la plaza central, en los acostumbrados espectáculos veraniegos, la presentación del músico de Oriente Alejandro Pugliese y, además, la actuación de la cantante local Tati Otamendi.

Como acontece en todas las presentaciones, mucho público se acerca al principal paseo de la ciudad portando reposeras y mate para disfrutar de esa manera un agradable espectáculo. (06-02-26).