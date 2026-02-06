Un repaso random por nuestro archivo / 16 de mayo de 2015: Juntos por Dorrego pedía la creación de un Programa Municipal de Seguridad

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 16 de mayo de 2015:

A raíz de la “preocupación que genera en la comunidad la proliferación de hechos de inseguridad”, el bloque de concejales de Juntos por Dorrego propuso la creación de un programa municipal de seguridad urbana y prevención del delito.

Los ediles de la oposición consideraron que últimamente se han incorporado a este distrito formas delictuales que no eran habituales, como arrebatos en la vía pública, robos a ancianos, utilización de armas y violencia, así como también advirtieron sobre el crecimiento de la droga.

“Dentro de las prioridades a resolver en nuestra comunidad el tema de la inseguridad se incluye en un reclamo frecuente por parte de los vecinos”, señalaron los concejales de JPD en el proyecto, y consideraron que es conveniente institucionalizar el tema mediante un ámbito específico que se ocupe de esta cuestión en forma organizada.

Si bien manifestaron que no desconocen la responsabilidad directa que tienen otros niveles de gobierno, particularmente el provincial, destacaron que “no es menos cierto que cada vez es mayor la exigencia para resolver esta cuestión que se traslada al gobierno municipal”.

En este sentido, reconocieron que el intendente y los Concejales (con responsabilidades que no pueden eludirse) son los primeros en recibir las quejas o inquietudes de los vecinos ante los hechos delictivos, como también las críticas.

“En pos de analizar o discutir la situación, muchas veces se actúa en forma aislada y sin la debida coordinación, por lo que creemos necesario unir esfuerzos e ideas en el abordaje de la cuestión”, agregaron.

De todos modos, reconocieron el aporte económico que brinda el municipio con fondos propios para contribuir con el tema de la seguridad con combustible, reparación de edificios y vehículos, adquisición de elementos, personal e instalación de cámaras de seguridad, entre otros.

El proyecto pasó a comisión. De aprobarse, se constituirá un mecanismo permanente de información, consulta, aporte y elaboración de estrategias y planes de trabajo relacionados con la seguridad pública distrital. También se promoverá la creación de una base municipal de datos que acerque y acumule información sobre los hechos delictivos y sus distintas modalidades.

La iniciativa también prevé la elaboración de un mapa del delito que sectorice los distintos tipos de modalidades, a fin de disponer de datos estadísticos que contribuyan a trazar una estrategia adecuada, el que estará segmentado por ciudad cabecera, El Perdido, Oriente-Marisol y población rural.

La idea de Juntos por Dorrego es que este programa tenga una mesa de coordinación presidida por el intendente o un funcionario que éste decida y compuesta por un equipo institucional e interdisciplinario.

Cabe destacar que en el marco de las acciones que últimamente implementó la comuna para combatir la inseguridad, se conformó una mesa de cogestión integrada por el intendente Fabián Zorzano, el jefe de la Policía Distrital, comisario Miguel Angel Bayones; el titular de la comisaría de Dorrego, Santiago Gallego y el jefe de la Patrulla Rural, subcomisario Alejandro Ladaga.

Fue elaborado un plan que divide a la localidad cabecera en cuadrículas, con patrulleros e integrantes del cuerpo municipal de custodios comunitarios, con la intención de intensificar la presencia policial en las calles. (06-02-26).