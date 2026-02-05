Deportes

Colón presentó oficialmente a Federico Rasmussen: préstamo con opción de compra

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Colón hizo oficial en sus redes sociales a la contratación del defensor dorreguense Federico Rasmussen, que ya está entrenando en el predio 4 de junio, bajo las órdenes del entrenador Ezequiel Medrán.

Desde la entidad rojinegra informaron que el zaguero central de 33 años llega a préstamo sin cargo y con opción de compra del 50% del pase.

Cabe mencionar que en Godoy Cruz “Fede” fue compañero de Pier Barrios, defensa rojinegro titular en todos los amistosos.

Rasmussen jugó en Lanús, Flandria, Tiro Federal de Bahía Blanca, Mitre de Santiago del Estero, Villa Mitre, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sarmiento y Godoy Cruz. En total disputó 153 partidos profesionalmente y metió 4 goles. (Aire Digital). (05-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Delorte: “Disfruto de estar adentro de una cancha”

Resultados del primer torneo de tenis de mesa en el polideportivo

La llegada del “Flaco” Delorte a la Liga de Dorrego para jugar en Porteño fue noticia para algunos portales deportivos del país

Marisol Corre: los 8 K fueron para Leonela Rodríguez Zulé (Tandil) y Alfredo Ardiles (Olavarría)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior