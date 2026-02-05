Colón presentó oficialmente a Federico Rasmussen: préstamo con opción de compra

Colón hizo oficial en sus redes sociales a la contratación del defensor dorreguense Federico Rasmussen, que ya está entrenando en el predio 4 de junio, bajo las órdenes del entrenador Ezequiel Medrán.

Desde la entidad rojinegra informaron que el zaguero central de 33 años llega a préstamo sin cargo y con opción de compra del 50% del pase.

Cabe mencionar que en Godoy Cruz “Fede” fue compañero de Pier Barrios, defensa rojinegro titular en todos los amistosos.

Rasmussen jugó en Lanús, Flandria, Tiro Federal de Bahía Blanca, Mitre de Santiago del Estero, Villa Mitre, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sarmiento y Godoy Cruz. En total disputó 153 partidos profesionalmente y metió 4 goles. (Aire Digital). (05-02-26).