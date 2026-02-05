La Región

Mejoras en la seguridad vial del acceso al balneario Marisol

Tal como lo informara días pasados el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la comuna, Ramiro Zarzoso, el municipio recibió la visita de Alberto Pino, jefe del Departamento Zona XI Bahía Blanca de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las gestiones realizadas para mejorar la seguridad vial en el camino de acceso al Balneario Marisol.

Durante el encuentro se llevó a cabo una charla sobre el mantenimiento y la conservación de la red vial de caminos rurales, y se avanzó en la provisión y colocación de señalización vertical. En este sentido, Zarzoso destacó que se trata de una acción concreta que ya puede observarse en el acceso al balneario.

Por otra parte, el funcionario provincial asumió el compromiso de realizar una inspección integral del camino, con el objetivo de identificar puntos críticos y continuar incorporando nueva cartelería preventiva, entre ellas señales de velocidad máxima permitida, fortaleciendo de este modo las condiciones de seguridad para vecinos y visitantes. (05-02-26).

