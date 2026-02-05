La ciudad

Chalde envió una emotiva nota de agradecimiento a la firma Olivieri

El intendente Juan Chalde suscribió una nota dirigida a la familia Olivieri con motivo del cese de actividades de la firma Neumáticos Olivieri, después de 103 años de presencia comercial en Coronel Dorrego; la misma destaca textualmente:

“Estimados:

Roberto Roselló y Teresa González Olivieri

He leído atentamente vuestra carta donde me comunicaron el cese de actividades de la firma Neumáticos Olivieri, luego de 103 años de trabajo ininterrumpido; no he podido menos que emocionarme y a la vez sentirme agradecido para con una familia de este pueblo que por más de una centuria mantuvo activa una empresa que perduró mediando el sacrificio, la entrega y la valentía para superar inconvenientes.

Sé perfectamente que hay ciclos que se cierran y de idéntica manera estoy sabiendo que el orgullo de haber sido protagonistas por algo más de un siglo de la vida comercial de Coronel Dorrego los hace merecedores del reconocimiento de toda la comunidad y en nombre de los dorreguenses digo: Desde siempre existieron ciclos que han entrado a la historia por la puerta grande; éste es uno de ellos.

Les saludo con un respetuoso y agradecido abrazo”, (05-02-26).

