Kapanga será la principales atracción de los carnavales en Monte Hermoso

Monte Hermoso vuelve a proponer una atractiva agenda para uno de los momentos más convocantes del calendario estival con una nueva edición del carnaval, que se extenderá a lo largo de tres noches consecutivas, del 14 al 16 de febrero.

Las actividades tendrán como escenario la costanera y la peatonal Dorrego y combinará música en vivo, celebración popular y encuentros al aire libre, en una programación pensada tanto para la comunidad local como para quienes eligen la ciudad como destino turístico durante el segundo mes del año, a quienes se sumarán —como sucede año tras año—, turistas de toda la región.

El programa

Los festejos comenzarán el sábado 14 con las presentaciones de Martín Fornero y Bom Bahía, dando inicio a las celebraciones con una primera noche de música frente al mar. El domingo 15 continuará la programación con los shows de Pecadora y Los Fantabulósikos, en una segunda jornada que ampliará la propuesta musical.

El cierre será el lunes 16, con la presentación de Kapanga, la reconocida banda oruinda de Quilmes, que vuelve a la ciudad y encabezará la última noche del evento, poniendo el broche final a tres días de festejos. (Noticias Monte Hermoso). (05-02-26).