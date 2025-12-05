Policiales

Accidente en Ruta 3: un camión perdió su carga a la altura del arroyo Las Mostazas

FOTO BOMBEROS

Un accidente vial se registró en la Ruta Nacional 3 en las primeras horas de la tarde de hoy viernes.

Alrededor de las 15, a la altura del kilómetro 600, cerca del arroyo Las Mostazas, un camión Fiat Iveco, dominio LNQ451, que circulaba en sentido Dorrego–Bahía Blanca, se salió de la calzada y perdió parte de su carga de cereal, la cual quedó desparramada sobre la ruta.

Según fuentes policiales, el vehículo era conducido por Cristian Alfredo Alberca (37), oriundo de Oriente, que no sufrió heridas.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, que realizó tareas de prevención y limpieza para garantizar la seguridad del tránsito. (05-12-25).

