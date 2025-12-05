El libertario Tomás Del Valle presidirá el Concejo y Patricio Montesano será el secretario administrativo

El concejal electo de la Libertad Avanza Tomás Del Valle se convirtió esta mañana en nuevo presidente del Concejo Deliberante en reemplazo de Casiano Gutiérrez.

Por su parte, el abogado y docente Patricio Montesano fue designado como secretario administrativo del cuerpo en lugar de Bernardo Blázquez.

Los cinco integrantes del bloque de UCR propusieron para la presidencia a Soraya Barandiarán, los cinco de Fuerza Patria a Gustavo Brusa y los dos de LLA a Del Valle, que resultó ungido en la función porque la Ley 11.300 de la Provincia de Buenos Aires modificó el artículo 21 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para definir quién preside el cuerpo en caso de empate en la elección de autoridades. Establece que la autoridad será el concejal propuesto por el partido o alianza política que haya obtenido la mayoría de votos en la última elección municipal.

La bancada radical será presidida por Casiano Gutiérrez, la de Fuerza Patria por Mercedes Gagna y la de LLA por Rosana Cabarcos. (05-12-25).