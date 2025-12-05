La Región

Tres Arroyos: Condenan a un hombre a 10 años de prisión por abusar de su hija

El Tribunal Criminal de Tres Arroyos, compuesto por la Dra. María Mercedes Rico, el Dr. Julián Francisco Saldías y el Dr. Eduardo Alfredo d’ Empaire, condenaron a un hombre a la pena de 10 años de prisión por abusar de su pequeña hija en Tres Arroyos.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 6 a cargo de la fiscal Natalia Ramos, los hecho ocurrieron entre 2021 y el 4 de junio de 2023, cuando el hombre abusó de la niña -que tenía entre 2 y 4 años de edad-, a través de tocamientos y sometiéndola a diversas situaciones abusivas, aprovechándose de su inmadurez sexual.

Los abusos ocurrieron en el interior de la vivienda del hombre, cuando la niña concurría a visitarlo de manera habitual.

La pequeña comenzó a dejar entrever las situaciones a lo largo del tiempo, con comentarios que despertaron la atención de la madre, quien más tarde requirió ayuda profesional y realizó la denuncia para que se investigue lo sucedido.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo. (05-12-25).

