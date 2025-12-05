Micaela De Battista es la nueva directora municipal de Asuntos Legales

El intendente Juan Chalde puso en funciones en la mañana de este viernes a la nueva directora de Asuntos Legales de la comuna, Micaela De Battista, quien reemplaza a Soraya Barandiarán, que presentó su renuncia para sumarse como edil al Concejo Deliberante.

“Hemos designado a la doctora Micaela De Battista para que cumpla la función (a cargo de Asuntos Legales) y le vamos a entregar el Decreto de designación y desearte que tengas el mayor de los éxitos en esta función que es muy importante para nuestro municipio y que hay muchísimo por hacer”, destacó Chalde.

Por su lado, la flamante funcionaria manifestó su agradecimiento y dejó clara su predisposición para ponerse inmediatamente a trabajar con lo mejor de sí en el lugar para el que fue designada.

De Battista recibió, luego, el saludo de otros integrantes del gabinete de gobierno municipal que estuvieron presentes. (05-12-25).