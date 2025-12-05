Diego Bertone y la definición del torneo: “Los errores son humanos, no culpamos a nadie”

Diego Bertone, presidente de la Liga de Fútbol, analizó la consagración de Atlético Monte Hermoso frente a SUPA y señaló que el cierre del partido dejó ciertas dudas. Indicó que el gol decisivo llegó en posición adelantada, algo que confirmó luego de observar las imágenes. En diálogo con FM Monte, al término del cotejo, sostuvo que esa jugada “embarra un poquito el final”, aunque destacó que los dos equipos alcanzaron la instancia decisiva por mérito propio.

Bertone aclaró que las críticas no deben dirigirse a los jugadores. Expresó que situaciones de ese tipo pertenecen al ámbito arbitral y que el error forma parte del juego. Subrayó que “los errores son humanos” y que ni árbitros ni asistentes deben cargar con una responsabilidad desmedida, aunque admitió que, en una, final ese tipo de fallos genera mayor impacto.

También evaluó el año de gestión al frente de la Liga: señaló que desarrollaron la actividad con orden y que el calendario continúa con la final de reserva y con las categorías menores. Dijo que se siente conforme con el acompañamiento de presidentes y delegados, y que la conducción de la Liga se sostiene gracias al trabajo conjunto de todas las instituciones.

Luego, se mostró convencido de que la unidad dirigencial resulta clave para sostener el crecimiento. Destacó que “en la Liga somos todos”, en referencia a clubes, dirigentes y delegados, y que el camino adecuado aparece cuando existe compromiso colectivo. (05-12-25).