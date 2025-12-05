Lucas Biondo, jugador de SUPA: (lo del domingo) “es una vergüenza”

Lucas Biondo, jugador de SUPA, expresó un fuerte malestar tras la segunda final de la liguilla ante Atlético Monte Hermoso. El futbolista afirmó que el plantel “se rompió el orto todo el año” y remarcó que el grupo quedó “partido” por factores externos que, según sus palabras, dejaron la imagen de un equipo que no los representa.

Biondo señaló a FM Monte que la definición dejó dolor por la forma en que se dio y sostuvo que “errores arbitrales así en una final” afectan al conjunto. Indicó que no descalifica la labor de los jueces, aunque siente que esas decisiones “desmerecen” el esfuerzo propio. Comentó que las cámaras muestran lo ocurrido y que eso lo deja fuera del partido, algo que describió como parte de la realidad del día.

Agradeció a sus compañeros, valoró que “nos morimos de pie” y explicó que el plantel confiaba en lograr el título. Manifestó que el resultado pasó por factores externos y que la frustración crece porque “siento que nos lo arrebataron”.

Reconoció el nivel del rival y su “año bárbaro”, pero insistió en que apuntaban a lo más alto y lamentó el cierre de la temporada. Aseguró que un año tan extenso exige lo mejor de todos, incluidos árbitros y jugadores.

Finalmente, definió lo vivido como “una vergüenza” y agradeció el premio recibido, aunque dejó en claro su descontento por el desenlace. (05-12-25).