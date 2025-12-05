Asumen hoy los concejales electos el 7 de septiembre

Hoy, viernes 5 de diciembre, a las 10, se llevará a cabo la sesión preparatoria del Concejo Deliberante.

El acto comenzará con el Izamiento del Pabellón Nacional y la interpretación del Himno Nacional Argentino, momentos solemnes que marcarán el comienzo de la jornada. A continuación, se procederá con la lectura y promulgación del Decreto Nº 0052/25, emanado por la Presidencia, que convoca a la sesión preparatoria.

Luego, se conformará la Comisión de Poderes, conforme al Artículo 1º del Reglamento Interno, encargada de verificar la legalidad y regularidad de la elección de los nuevos ediles. Posteriormente, se procederá a la asunción del Presidente Provisional, de acuerdo al Artículo 4º del decreto de convocatoria, quien tendrá a su cargo la conducción de los primeros actos de la sesión.

Seguidamente, se designará al Secretario Ad-Hoc, quien colaborará en la organización y ejecución de los trámites administrativos. En este contexto, se llevará a cabo la toma de juramento de los nuevos concejales, quienes asumirán formalmente sus cargos para el período correspondiente.

Uno de los momentos más relevantes de la sesión será la designación de las autoridades del Concejo Deliberante, donde se elegirá al Presidente, al Vicepresidente 1º, al Vicepresidente 2º y al Secretario/a Legislativo/a, responsables de conducir los trabajos legislativos durante el próximo período.

También se procederá con la designación del Secretario Administrativo, conforme al Artículo 4º del Reglamento Interno, quien será responsable de los aspectos operativos y administrativos del Concejo.

Finalmente, se procederá con la Integración de las Comisiones Internas.

Será emisión de LA DORREGO. Además, podrás ver la transmisión oficial en nuestro Facebook. (05-12-25).