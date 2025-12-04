Condenan a cuatro personas por trata en Bahía Blanca y Monte Hermoso

El Tribunal oral Federal de Bahía Blanca condenó en las últimas horas a cuatro personas acusadas de trata de personas, al obligar a prostituirse a, al menos, tres chicas en un hospedaje de Faro Recalada al 200 de la ciudad de Monte Hermoso

Las penas recayeron sobre Karina Alejandra Carrasco, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, con una pena de ocho años de prisión. También condenó a Santiago Haroldo Carrasco y a José Sebastián Andreatta como partícipes secundarios, y a Marta Sanso, con una pena de prisión condicional. Además, se ordenaron medidas de decomiso, resarcimiento a las víctimas y otras disposiciones.

Fundamentos para la condena de cada uno

Karina Alejandra Carrasco: Fue hallada culpable de captar, acoger y trasladar a tres víctimas (AL, LN y LEC) para su explotación sexual, entre agosto de 2022 y mayo de 2023. La condena se agravó por el abuso de la vulnerabilidad de las víctimas, el número de víctimas involucradas y la consumación de la explotación. Carrasco retenía entre el 50 y 70% de lo recaudado por los actos sexuales, concretaba las citas, fijaba tarifas y cobraba. Las victimas era obligadas a consumir estupefacientes y se cobraba una tarifa de mayor valor por realizar actos sexuales bajo estos efectos o sin protección.

Santiago Haroldo Carrasco: Fue condenado como partícipe secundario en el delito de trata de personas, en las modalidades de captación, acogimiento y traslado de las víctimas AL y LN. Se le impuso una pena de cuatro años de prisión, unificada con una condena anterior.

José Sebastián Andreatta: Fue condenado como partícipe secundario en el delito de trata de personas y por tenencia de estupefacientes y tenencia ilegítima de DNI ajeno. Se le impuso una pena de cuatro años de prisión.

Marta Sanso: Fue condenada como partícipe secundaria en el delito de explotación de la prostitución ajena, con una pena de dos años de prisión en suspenso, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta.

Los jueces ademas tomaron medidas adicionales, como:

*Se ordenó el decomiso de inmuebles relacionados con los delitos.

*Se dispuso el pago de indemnizaciones a las víctimas: $20.000.000 para LN y AL, y $13.000.000 para LEC.

Se actualizaron los montos de los embargos preventivos.

*Se ordenó el decomiso de otros efectos secuestrados.

*Se fijó la fecha para la lectura de los fundamentos de la sentencia, el proximo dia 9 de diciembre

Según la investigación, los estupefacientes eran proporcionados por Carrasco, su hermano o por “clientes”, a quienes se les cobraba una tarifa mayor por tener sexo con la víctima bajo los efectos de la droga.

“La tarifa también aumentaba cuando el cliente-prostituyente solicitaba realizar el acto sexual sin protección”, se indicó en parte del fallo de 11 carillas y firmado por los jueces Ernesto Sebastián José Fabian Asis y Marcos Javier Aguerrido

Todo comenzó en el año 2023, cuando una trabajadora de salud del Hospital Municipal bahiense alertó a la línea 145 tras la consulta de una de las victimas al centro de salud. Mediante una investigación judicial se pudo saber que, al menos, tres mujeres fueron sometidas a la prostitución por los hermanos Carrasco. Una de ellas era menor de edad al momento de los hechos.

“A las mujeres las explotaban por una plataforma que se llama Skokka, muchas veces los varones piensan que las mujeres que están en esa plataforma están libremente, que no hay nadie atrás controlándolas. Y en este caso particular, los explotadores les sacaban las fotos para la plataforma, las subían, les controlaban los clientes”. (Fuente Canal 7 de Bahía Blanca – Foto ilustrativa). (04-12-25).