Marisol: piden a los vecinos que no saquen a la vía pública residuos voluminosos desde este viernes 5

La Municipalidad solicita a los vecinos frentistas de Marisol no sacar a la vía pública desde mañana viernes 5 residuos de poda, escombros u otros elementos voluminosos.

El pedido se sustenta en “una mejor organización para mantener la villa balnearia limpia”.

“Quienes deseen sacar ese tipo de residuos deberán avisar previamente en la Subdelegación comunal para realizar un cronograma que permita trabajar ordenadamente y evitar así la acumulación de residuos de gran volumen”, destacó el Ejecutivo.

Desde la Dirección de Ambiente Obras y Servicios Públicos agradecieron de antemano la predisposición de los habitantes del balneario “para, juntos, lograr objetivos que aporten a mantener el lugar ordenado”. (04-12-25).