SEREL realizará su asamblea ordinaria el 29 de diciembre

SEREL – Servicio de Rehabilitación del Lisiado de Coronel Dorrego

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

De conformidad a las disposiciones estatutarias, se convoca a los Asociados de ésta Institución a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de Diciembre de 2025 a las 19:30 horas en la Sede Social, calle Maciel N° 531 de Coronel Dorrego, para tratar el siguiente

Orden del Dia

1.- Designación de dos (2) Asociados para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Acta de Asamblea.

2.- Consideración de Memoria, Balance, Inventario y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos correspondiente al ejercicio 01/07/2024 al 30/06/2025.-

Monica Liliana Llano Silvia Rene Palacios

Secretaria Presidente