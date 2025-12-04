La ciudad

SEREL realizará su asamblea ordinaria el 29 de diciembre

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

SEREL – Servicio de Rehabilitación del Lisiado de Coronel Dorrego

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

De conformidad a las disposiciones estatutarias, se convoca a los Asociados de ésta Institución  a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de Diciembre de 2025 a las 19:30 horas en la Sede Social, calle Maciel N° 531 de Coronel Dorrego, para tratar el siguiente

Orden del Dia

1.- Designación de dos (2) Asociados para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Acta de Asamblea.

2.- Consideración de Memoria, Balance, Inventario y Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos correspondiente al ejercicio 01/07/2024 al 30/06/2025.-

 

Monica Liliana Llano                                              Silvia Rene Palacios

Secretaria                                                              Presidente

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El intendente Chalde recibió a la asistencia técnica de danzas árabes

Día de las Personas con Discapacidad: paseo de compas en la Coope

Una vecina pide la creación de un Centro de Día para personas con problemáticas relacionadas con adicciones, situaciones de violencia y vulnerabilidad social

NUESTRA RADIO CUMPLE HOY 55 AÑOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior