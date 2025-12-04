Policiales

Esquivó a un perro y terminó volcando en la autovía Bahía Blanca-Punta Alta

Un conductor volcó esta mañana sobre la Ruta 3, a la altura de la rotonda de Grünbein, luego de intentar esquivar a un perro que se le cruzó en el camino. El hecho ocurrió alrededor de las 7:20.

Según informaron fuentes policiales citadas por La Brújula 24, un Peugeot 208 (dominio AD156RS) que se desplazaba en sentido Bahía Blanca – Punta Alta era guiado por Sergio Matías Cala, de 37 años.

Al advertir la irrupción del animal, el automovilista realizó una maniobra brusca para evitar el impacto, perdió el control del vehículo y terminó volcando, quedando sobre la cinta asfáltica del carril contrario.

A pesar del violento movimiento, no se registraron personas lesionadas y el conductor no requirió asistencia médica. Solo hubo daños materiales en el rodado.

El propietario del vehículo permaneció en el lugar a la espera de una grúa de su compañía de seguros. Personal del Comando de Patrullas intervino en la zona hasta la normalización del tránsito. (04-12-25).

