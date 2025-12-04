La Región

No hay banderilleros en el corte sobre la Ruta 3: “Es un quilombo”

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Con la frase del título resumieron al portal bahiense Frente a Cano la situación que se está atravesando en el primer día de corte de la Ruta 3 establecido por Vialidad Nacional.

Desde ayer, la entidad definió la interrupción del tránsito sobre uno de los puentes modulares en el tramo que une El Cholo con la Avenida Colón.

El inconveniente radica en que no hay banderilleros para organizar el paso de los vehículos, incluidos camiones, que deben circular solamente por uno de los puentes habilitados. Esto provoca demoras y enojo en los conductores, además del potencial peligro de algún siniestro.

“Es un quilombo, no hay personas para hacer el trabajo. Son improvisados y no tienen conocimiento de lo que deben hacer“, relataron fuentes consultadas ese medio.

Lo paradójico de toda esta historia, es que ayer cuando se anticipó dicha información, se solicitaba a los conductores aunque “respetar estrictamente las indicaciones de los banderilleros y evitar la circulación por el sector de los trabajos, y mantener siempre una velocidad de circulación reducida”.

Como si fuera poco, el corte es “hasta nuevo aviso” por lo que se estima que las tareas durarán varios días. En efecto, la situación habría generado malestar incluso en el gremio de los trabajadores de Vialidad a nivel nacional; por lo que no se descarta que haya algún tipo de presentación formal ante autoridades del Gobierno de Javier Milei. (Frente a Cano). (04-12-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Finalizó la veda y se reanudó la pesca del pejerrey en la Laguna Sauce Grande

Chalde visitó la Escuela de San Román

Cortan por varios días el tránsito en un sector de la ruta nacional 3, cerca de Bahía Blanca

El sol iluminó con ganas el emotivo acto desarrollado en San Román

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior