No hay banderilleros en el corte sobre la Ruta 3: “Es un quilombo”

Con la frase del título resumieron al portal bahiense Frente a Cano la situación que se está atravesando en el primer día de corte de la Ruta 3 establecido por Vialidad Nacional.

Desde ayer, la entidad definió la interrupción del tránsito sobre uno de los puentes modulares en el tramo que une El Cholo con la Avenida Colón.

El inconveniente radica en que no hay banderilleros para organizar el paso de los vehículos, incluidos camiones, que deben circular solamente por uno de los puentes habilitados. Esto provoca demoras y enojo en los conductores, además del potencial peligro de algún siniestro.

“Es un quilombo, no hay personas para hacer el trabajo. Son improvisados y no tienen conocimiento de lo que deben hacer“, relataron fuentes consultadas ese medio.

Lo paradójico de toda esta historia, es que ayer cuando se anticipó dicha información, se solicitaba a los conductores aunque “respetar estrictamente las indicaciones de los banderilleros y evitar la circulación por el sector de los trabajos, y mantener siempre una velocidad de circulación reducida”.

Como si fuera poco, el corte es “hasta nuevo aviso” por lo que se estima que las tareas durarán varios días. En efecto, la situación habría generado malestar incluso en el gremio de los trabajadores de Vialidad a nivel nacional; por lo que no se descarta que haya algún tipo de presentación formal ante autoridades del Gobierno de Javier Milei. (Frente a Cano). (04-12-25).