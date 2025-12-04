El intendente Chalde recibió a la asistencia técnica de danzas árabes

El intendente Juan Chalde y el director de Cultura Demarco recibieron este miércoles a integrantes de la asistencia municipal de danzas árabes, escuela de danzas árabes Isis, que participaron exitosamente en la competencia Argentina baila, donde fueron evaluadas por jurados nacionales e internacionales.

En esta competencia, los 3 primeros puestos clasificaron a la competencia internacional Stage World Cup, que se realizará en México.

Estuvieron presentes también familiares de las bailarinas.

Los logros obtenidos fueron:

Infantil A: 1ª Renata Brena; Infantil B: 1ª Mía Charpentier, 2ª Cloe Cabrera; Juveniles: 1ª Sofía Brena, 1ª Jazmín Berrios, 2ª Sol Cuesta; Adultos: 1ªIngrid Ñancufil, 2ª Ingrid Ñancufil, 3ª Zaida Andrade, 4ª Abril Escobar. Dúos: 1º Renata Brena y Renata Giles, 1º Cloe Cabrera y Mía Charpentier, 1º Jazmín Berrios y Morena D´Annunzio, 1º Keyla Cabrera y Zaida Andrade, 1º Ingrid Ñancufil y Abril Escobar. Tríos: 1º Brunella Echeto, Manuela Colella y Milagros Genaisir, 1º Abril Escolar, Ingrid Ñancufil y Zaida Andrade. Grupal: 1º Grupo Infantil A. 1º Grupo Juvenil. Menciones Especiales: Ingrid Ñancufil mejor bailarina; Academia Destacada. (04-12-25).