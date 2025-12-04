Este viernes jurarán los nuevos concejales y se definirá la presidencia del cuerpo

Con emisión de LA DORREGO, mañana viernes, a las 10, se realizará la sesión preparatoria del Concejo Deliberante en la que jurarán los concejales electos en los comicios del pasado 7 de septiembre. Además, se elegirá al edil que presidirá el Concejo Deliberante. En este sentido, hasta el cierre de esta nota, no se había llegado a un acuerdo entre los bloques. .

Cabe destacar que la Ley 11.300 de la Provincia de Buenos Aires modificó el artículo 21 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para definir quién preside el Concejo Deliberante en caso de empate en la elección de autoridades. Establece que la autoridad será el concejal propuesto por el partido o alianza política que haya obtenido la mayoría de votos en la última elección municipal, que fue La Libertad Avanza, que sugerirá a Tomás Del Valle. Si persiste la igualdad, se desempatará por orden de mayor edad.

Puntos clave de la Ley 11.300

Modificación de la Ley Orgánica: La Ley 11.300 se creó con el objetivo de aclarar una posible ambigüedad en la legislación vigente respecto a la elección de autoridades del Concejo Deliberante.

Criterio de desempate: Ante un empate en la votación para elegir autoridades (como el presidente del Concejo), la Ley 11.300 establece que prevalecerá el candidato propuesto por el partido o alianza política que ganó la última elección municipal.

Segundo criterio de desempate: Si tras aplicar el criterio anterior persistiera el empate (es decir, si dos candidatos del mismo partido que ganó la última elección tuvieran el mismo número de votos), el desempate se decidirá a favor de la persona de mayor edad.

Cómo quedará constituido el Concejo Deliberante

Asumirán por Somos Buenos Aires Soraya Barandiarán y Juan Pablo Fuertes. Seguirán dos años más en la bancada del oficialismo Casiano Gutiérrez, Romina Rozas y Santiago Sola. Dejarán el Concejo Sebastián San Vicente, Luciana Alvarez y Alejandro Zorzano.

Por Fuerza Patria se sumarán Manuela Alonso y Luis Amuchástegui. Tienen dos años más de mandato Mercedes Gagna, Gustavo Brusa y Ana María Balda. Se van del Concejo Alicia Jalle, Diego Bertone y Macarena Flores.

Por su parte, por La Libertad Avanza jurarán Tomás Del Valle y Rosana Cabarcos. (04-11-25).