Finalizó la veda y se reanudó la pesca del pejerrey en la Laguna Sauce Grande

La veda del pejerrey llegó a su fin en todas las lagunas de la provincia de Buenos Aires, por lo que la actividad quedó nuevamente habilitada en la Laguna Sauce Grande, uno de los atractivos naturales más visitados del distrito.

Las regulaciones establecidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario indican un máximo de 15 piezas por persona y una medida mínima de 25 centímetros, requisitos que deberán respetarse para la preservación del recurso.

La Laguna Sauce Grande continúa abierta de miércoles a lunes, de 8 a 20, ofreciendo su entorno natural y los servicios recreativos habituales para disfrutar jornadas al aire libre en un predio que cada temporada suma visitantes. (04-12-25).