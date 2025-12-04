Gustavo Reyes, DT de Monte: “Estoy muy contento, pero más que nada por los chicos”

Atlético Monte Hermoso obtuvo el Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat tras superar a SUPA en la final de la liguilla. Su director técnico, Gustavo Reyes, destacó el esfuerzo del plantel y señaló que el equipo afrontó un encuentro duro en el partido de vuelta y que en este tipo de instancias no siempre existe espacio para el juego vistoso, sino para la entrega absoluta, algo que su equipo ofreció durante los noventa minutos, según su enfoque.

Reyes expresó su satisfacción por el logro, aunque destacó que el mérito principal corresponde a los jugadores. En diálogo con FM Monte, recordó el trabajo iniciado en febrero, con una pretemporada intensa y un compromiso firme de todo el grupo. También dedicó palabras de reconocimiento a su cuerpo técnico. Destacó el aporte de David Alonso, responsable de la preparación física; de Manu Mendiondo; de Pedro Sagasti, quien dejó su lugar por razones personales pero continúa cerca del equipo; de Edel Fernández; y de Pablo Arranz, a quien agradeció la oportunidad de asumir el proyecto.

El entrenador subrayó la regularidad de Atlético Monte Hermoso durante el año. Indicó que el equipo mostró superioridad ante todos sus rivales y que, frente SUPA, obtuvo cuatro victorias en cinco partidos.

Reyes valoró además la decisión del club de apostar por jugadores jóvenes. Recordó que, al inicio del ciclo en primera división, partieron varios futbolistas y llegaron refuerzos de peso.

Tras el título, el DT afirmó que el grupo mantuvo la concentración durante toda la temporada y que el festejo marca el cierre de un año que, según sus palabras, dejó a Atlético Monte Hermoso como el mejor equipo del certamen. (04-12-25).