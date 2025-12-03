Día de las Personas con Discapacidad: paseo de compas en la Coope

Este martes 2 de diciembre, los jóvenes del Programa Expresarte realizaron un paseo de compras en el Supermercado de la Cooperativa Obrera, acompañados por la referente del área Andrea Lupani, la trabajadora social Noelia Suárez, las profesoras Guadalupe Segurado y Andrea Battaglino, y Anahí Martirena.

“La propuesta tuvo como objetivo estimular la vida independiente, trabajando aspectos clave como la búsqueda de productos, su selección, la toma de decisiones y el cálculo de precios. Esta salida supuso una instancia práctica que permitió evaluar los aprendizajes adquiridos durante el año, fortaleciendo la identificación de productos, la elección adecuada y la gestión del pago”, informó el Ejecutivo en un comunicado.

“Esta actividad representa una evaluación de todo lo trabajado en el año en relación a la identificación de los diferentes productos, selección y decisión de comprarlos, como así también se puso en juego el cálculo de precios y pago de los mismos. Una actividad superadora que dio excelentes resultados”, señaló la referente del área, Andrea Lupani. (03-12-25).