Una vecina pide la creación de un Centro de Día para personas con problemáticas relacionadas con adicciones, situaciones de violencia y vulnerabilidad social

En una carta dirigida al intendente, al Concejo Deliberante y a quienes correspondan, Silvia Brussa, vecina de nuestra ciudad, solicitó la creación de un Centro de Día destinado a personas que atraviesan problemáticas relacionadas con adicciones, situaciones de violencia y vulnerabilidad social.

En su propuesta, Brussa sugiere que este espacio se denomine “Hagamos un Puente”, un nombre que, según ella, simboliza la posibilidad de unir y acompañar a quienes atraviesan estos procesos, ofreciendo un refugio donde la exclusión y la marginación son reemplazadas por apoyo y esperanza.

El proyecto contempla un espacio físico de permanencia diurna, donde las personas puedan acceder a servicios de acompañamiento profesional, contención emocional, actividades recreativas y deportivas, talleres de formación y espacios de escucha. Según la vecina, muchas familias que enfrentan estas problemáticas se encuentran con grandes dificultades para acceder a ayuda cotidiana y continua.

Como madre de un hijo en proceso de recuperación, Brussa compartió su experiencia personal, subrayando el dolor de tener que lidiar con la falta de espacios adecuados para el acompañamiento de las personas en tratamiento. “Las personas que están recuperándose, así como sus familias, cargan sobre sus hombros no solo la lucha diaria contra la adicción, sino también el peso del estigma social, la marginación y la incomprensión”, expresó en su carta.

La vecina remarcó que la creación de este Centro de Día no solo ofrecería asistencia concreta, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la importancia de la inclusión social y el acompañamiento en los procesos de recuperación. “La creación del Centro de Día ‘Hagamos un Puente’ no solo ofrecería oportunidades concretas de asistencia, sino que también enviaría un mensaje claro: que en nuestra comunidad nadie sobra, que cada persona merece un lugar seguro, y que la recuperación es posible cuando el entorno acompaña”, destacó.

Finalmente, Brussa manifestó su disposición para colaborar en lo que sea necesario para hacer realidad este proyecto que, según ella, fortalecería a la comunidad y promovería políticas públicas orientadas al cuidado, la salud mental y la inclusión social.

La carta concluye con un agradecimiento por la atención prestada y una invitación a trabajar en conjunto para llevar adelante esta propuesta que podría brindar una solución concreta a muchas personas de la comunidad. (03-12-25).