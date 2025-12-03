La Región

Chalde visitó la Escuela de San Román

El intendente Juan Chalde visitó en la mañana de este martes la Escuela Primaria 11 de San Román, donde verificó el estado de la obra de gas para el establecimiento y se entrevistó con la directora, Mirta Lopetegui, con quien hizo una recorrida por diferentes dependencias. El jefe comunal también visitó el Jardín de Infantes y habló con sus autoridades.

“La educación es uno de los pilares fundamentales de nuestro programa de gobierno””, destacó Chalde.

Además, compartió “un agradable momento con los niños que asisten a la escuela y que se preparaban para asistir al acto conmemorativo del nacimiento de la localidad”. (03-12-25).

