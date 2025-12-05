Así quedaron conformadas las comisiones internas del Concejo

Política

Después de la jura de los concejales y la elección de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante, también quedaron conformadas las comisiones internas del cuerpo:

Presupuesto y Hacienda: Soraya Barandiarán (presidenta), Juan Pablo Fuertes, Santiago Sola, Mercedes Gagna y Rosana Cabarcos.

Bienestar Social y Salud Pública: Gustavo Brusa (presidente), Romina Rozas y Rosana Cabarcos.

Cultura y Educación: Luis Amuchastegui (presidente), Casiano Gutiérrez y Rosana Cabarcos.

Economía, Medio Ambiente y Actividad Turística: Mercedes Gagna (presidenta), Romina Rozas, Santiago Sola, Ana María Balda y Rosana Cabarcos.

Obras y Servicios Públicos: Casiano Gutiérrez (presidente), Soraya Barandiarán y Manuela Alonso.

Interpretación, Petición y Reglamento: Casiano Gutiérrez (presidente), Juan Pablo Fuertes y Ana María Balda. (05-12-25).

