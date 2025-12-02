Incendio total de un vehículo en la Ruta 72

Un vehículo de alta gama, marca Mercedes Benz, fue consumido por las llamas esta mañana, alrededor de las 7:00 horas, en la Ruta Provincial 72. El siniestro ocurrió a unos tres kilómetros de la localidad de Fra-Pal, en dirección a Coronel Dorrego.

Según relató el conductor del vehículo, el incendio se originó debido a un desperfecto mecánico, lo que rápidamente provocó que las llamas se propagaran hasta destruir completamente el automóvil.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Saldungaray para extinguir el fuego. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque se produjo una pérdida material total del rodado. (Fuente El Orden de Pringles). (02-12-25).