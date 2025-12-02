(Entrevista en LA DORREGO) Los desafíos de Santiago Arévalo como Juez de Faltas Municipal

Cumplidos los pasos de rigor, el Concejo Deliberante eligió en su última sesión del mes de noviembre al abogado Santiago Arévalo como Juez de Faltas Municipal. Con esta decisión se da cumplimiento a la Ordenanza 1657/98 y al Decreto Ley provincial 8751/77, normas que desde hace más de dos décadas prevén la creación del cargo, pero que no habían sido ejecutadas. Hasta ahora, la función de juzgamiento de faltas recaía en el intendente en ejercicio.

Entre los argumentos expuestos por el bloque UCR–Juntos por el Cambio, que inclinó la balanza a favor de Arévalo, figuraron la idoneidad técnica, el mérito, la experiencia específica en faltas municipales, su formación profesional y las propuestas de modernización del sistema.

Para ampliar la información desde sus propias declaraciones, LA DORREGO invitó al flamante funcionario. El viernes 28, en el programa Ni Más Ni Menos, Arévalo expresó que conoce el área en la que se desempeñará y que, si bien la responsabilidad será mayor, mantendrá la filosofía de trabajo junto al equipo del que formó parte.

También señaló que se sumarán otras personas idóneas, con el fin de desarrollar la tarea con absoluta libertad, dado que no se trata de un cargo político. (César Mc Coubrey).

