El sol iluminó con ganas el emotivo acto desarrollado en San Román

Por Gustavo Ariel Blázquez/Prensa MCD

El intendente Juan Chalde presidió el acto oficial por el 134º aniversario de San Román, Aparicio e Irene, desarrollado frente al edificio de la Estación de las primeras de las nombradas. Ante una importante cantidad de asistentes se desarrolló la celebración de la que tomaron parte autoridades del distrito, abanderados y representantes de las tres localidades.

Luego del izamiento de la Bandera Nacional y la entonación del Himno, habló la directora de la E.P Nº11 de San Román, Mirta Lopetegui, quien entre otros conceptos manifestó “En este día hacemos una pausa para mirar hacia y atrás y reconocer cómo, a fines del siglo XIX, el ferrocarril abrió caminos donde antes sólo había distancias”. Luego agregó: “San Román, Aparicio e Irene fueron mucho más que simples paradas ferroviarias: fueron el punto de partida de comunidades que nacieron al amparo del tren. En sus andenes resonó el eco de los primeros pobladores que, con valentía y esperanza, imaginaron un porvenir posible. Allí se reunían vecinos, se intercambiaban productos, se aguardaban noticias y se impulsaban proyectos que forjarían la identidad de cada localidad”.

Más adelante apuntó: Celebrar este aniversario es honrar a quienes hicieron grande a esta tierra, a quienes vieron en estas estacione un punto de partida y no un límite. Es reconocer el esfuerzo de generaciones que, con tesón y profunda pertenencia, mantuvieron vivo el pulso comunitario que caracteriza a San Román, Aparicio e Irene. Dijo Lopetegui”.

Luego se entregaron presentes a los representantes de las tres localidades por parte de la Escuela y el Jardín, y bailaron danzas folclóricas los alumnos de la escuela local, número que fue muy aplaudido por la concurrencia.

En el cierre habló el intendente Juan Chalde quien no ocultó su alegría y emoción al “compartir con las tres comunidades esta fecha tan significativa. Conozco, porque lo he vivido, del aroma de una torta horneada para la cooperadora de la Escuela, para el Club, para la Sala de Primeros Auxilios; reconozco del compromiso de cada uno de los vecinos para con su comunidad y del cariño hacia el suelo que habitan”. Luego subrayó que seguirá trabajando desde su lugar en el gobierno comunal para sumar en servicios esenciales, Seguridad, Educación – allí mencionó su reciente visita a la Escuela y al Jardín de Infantes -, Cultura – hizo referencia a las Asistencias Técnicas que se dictan – para enfatizar luego que “esto significa que no solamente la producción es importante, el bienestar de las personas es lo relevante, y eso me mantiene permanentemente ocupado”. Por último saludó a todos los vecinos y los instó a mantener viva a cada una de las localidades que hoy celebran sus ciento treinta y cuatro años.

Finalizado el Acto, se culminó con un ágape servido en el Centro Social Valenciano.(02-15-25).