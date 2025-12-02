El Foro de Intendentes Radicales, entre ellos el dorreguense Chalde, redobló la presión para que se apruebe el endeudamiento

En medio de la discusión legislativa por el pedido de financiamiento que impulsa el Gobierno bonaerense, el Foro de Intendentes Radicales salió a marcar posición y elevó la presión sobre los bloques para que acompañen el esquema de endeudamiento previsto por Axel Kicillof.

En un comunicado, los jefes comunales plantearon que las municipalidades necesitan previsibilidad para sostener la gobernabilidad y planificar obras, en un contexto económico que —según advierten— viene tensionando sus finanzas. El reclamo llega en un momento de extrema tensión dentro de una Legislatura que tiene un ojo puesto en su propia renovación.

Los intendentes reclaman que los fondos que lleguen a los distritos sean de libre disponibilidad y se distribuyan siguiendo parámetros objetivos como el CUD, de manera que cada municipio pueda definir prioridades según su propia realidad. También remarcaron que la mayor parte del fondo solicitado debería quedar garantizado más allá del resultado final del financiamiento, para no frenar servicios esenciales ni proyectos ya en marcha.

Se trata de un punto clave, toda vez que, incluso si la Legislatura aprobara el endeudamiento solicitado -de algo más de 3 mil millones de dólares- quedaría por delante el “filtro” de Nación, que podría bajarle el pulgar o incluso frenar burocráticamente a un eventual pedido de autorización desde Provincia.

El comunicado de los intendentes radicales señala otro punto sensible: la necesidad de que la Provincia cancele antes del cierre del ejercicio una parte significativa de las deudas pendientes, en especial las vinculadas a IOMA y a anticipos o certificados de obra aún no desembolsados. Para los jefes comunales, ese atraso complica el funcionamiento cotidiano.

Así lo manifestó recientemente el titular del Foro, Maximiliano Suescún, en una extensa entrevista en el ciclo político Lado P, de Infocielo Play..

El Foro afirmó que seguirá trabajando con sus legisladores para acompañar herramientas que fortalezcan la gobernabilidad y que solicitará a los Concejos Deliberantes el respaldo institucional necesario. También destacaron la participación de varios intendentes en la conferencia que brindó el gobernador Axel Kicillof, como gesto de diálogo dentro de la agenda provincial.

Quiénes son los 25 intendentes radicales que firmaron la solicitada

Javier Andres, Adolfo Alsina; Ramón José Capra, General Alvear; Nahuel Mittelbach, Florentino Ameghino; Erica Revilla, General Arenales, Emilio Cordonnier, Ayacucho; Esteban Reino, Balcarce; Osvaldo Di Napoli, General Belgrano; Lucia Gómez, Adolfo Gonzales Chaves; Juan Carlos Chalde, Coronel Dorrego; Martín Randazzo, La Madrid; Nahuel Guardia, General Lavalle; Arnaldo Harispe, Lezama; Salvador Serenal, Lincoln; Pablo Barrena, Lobería; Esteban Santoro, General Juan Madariaga; Lisandro Hourcade, Magdalena; Lorena Otermin, Maipú; José Castro, Monte; Sofía Gambier, Pellegrini; Maximiliano Suescun, Rauch; Román Bouvier, Rojas; José Luis Salomón, Saladillo; Miguel Gargaglione, San Cayetano; Miguel Lunghi, Tandil; Francisco Recoulat, Trenque Lauquen; Luciano Spinolo, Tres Lomas; Franco Flexas, General Viamonte. (Infocielo) (02-12-25).