La dorreguense Priscila Minnaard juró este martes como diputada provincial

La exconcejala dorreguense Priscila Minnaard juró hoy en la tarde de hoy martes como diputada provincial por la Sexta Sección Electoral en representación de Somos Buenos Aires.

Antes, los diputados electos luego de la elección bonaerense del 7 de septiembre recibieron sus diplomas que los habilitan a ocupar una banca en la Cámara Baja.

En total, fueron 21 diputados por Fuerza Patria, entre ellos el montehermoseño Alejandro Dichiara, otros 18 de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, tres de Hechos (espacio que conformó Manuel Passaglia en la Segunda sección electoral), dos de Somos Buenos Aires y dos del Frente de Izquierda Unidad. (02-11-25).