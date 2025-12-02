Política

La dorreguense Priscila Minnaard juró este martes como diputada provincial

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La exconcejala dorreguense Priscila Minnaard juró hoy en la tarde de hoy martes como diputada provincial por la Sexta Sección Electoral en representación de Somos Buenos Aires.

Antes, los diputados electos luego de la elección bonaerense del 7 de septiembre recibieron sus diplomas que los habilitan a ocupar una banca en la Cámara Baja.

En total, fueron 21 diputados por Fuerza Patria, entre ellos el montehermoseño Alejandro Dichiara, otros 18 de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, tres de Hechos (espacio que conformó Manuel Passaglia en la Segunda sección electoral), dos de Somos Buenos Aires y dos del Frente de Izquierda Unidad. (02-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El Foro de Intendentes Radicales, entre ellos el dorreguense Chalde, redobló la presión para que se apruebe el endeudamiento

Priscila Minnaard asumirá este martes 2 como diputada provincial

Casi la mitad de los hogares perderá subsidios de luz y gas y las tarifas volverán a subir desde enero

Aprobaron la creación del Circuito Histórico Autoguiado en el distrito

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior