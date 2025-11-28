Condenaron a un hombre por causar la muerte de cinco personas en un choque en la Ruta 3

La jueza María Laura Pinto, a cargo del Juzgado Correccional Nº 4, condenó en las últimas horas a Carlos Emanuel Delgado Garay a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos por el plazo de 10 años, por haber ocasionado un incidente vial en el que murieron cinco personas.

Además, deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, como fijar residencia, de la que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso al Juzgado, y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, el hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2020, cuando, por causas que se desconocen, el acusado, que conducía en un Jeep Renegade Sport por la Ruta 3 kilómetro 864 (cerca de Villalonga), invadió el carril contrario y produjo un impacto frontal contra un Peugeot 208, en el que se dirigían tres ocupantes.

Como consecuencia de la colisión, murieron todas las personas que iban en el Peugeot: Ivana Beatriz Arias, Sergio Gonzalo Barrionuevo y su bebé de seis meses. También, perdieron la vida los padres del conductor del Jeep, Nilda Raquel Bustos y Juan Carlos Delgado Garay.

Por último, se informó que el imputado fue condenado por el delito de “homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor y por la pluralidad de víctimas fatales”. (28-11-25).