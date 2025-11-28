La Región

Marisol: este sábado 29 se realizará una jornada de diálogo y reflexión sobre identidad territorial

La Dorrego Send an email
FOTO ILUSTRATIVA

La Municipalidad de Coronel Dorrego y la Universidad Nacional del Sur anunciaron una nueva jornada de diálogo y reflexión, en el marco de una tarea conjunta relacionada con el Plan de Manejo para el «Paisaje Protegido de Interés Provincial Cuenca del Río Quequén Salado y Villa Balnearia Marisol». La actividad tendrá lugar mañana sábado 29 de noviembre en el estacionamiento de la subdelegación municipal de Marisol.

El encuentro está programado para desarrollarse de 10:30 a 13:30 horas. Esta jornada constituye un espacio de encuentro sobre la identidad territorial del Balneario Marisol.

Según destaca la invitación, desde el primer encuentro realizado en la localidad en mayo de este año, se continúa trabajando de manera conjunta en la elaboración del Plan de Manejo para el “Paisaje Protegido de Interés Provincial Cuenca del Río Quequén Salado y Villa Balnearia Marisol”. Este proceso es considerado una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre el presente y el futuro del territorio que se comparte.

Por tal motivo, se convoca a participar de esta nueva jornada de diálogo y reflexión. El objetivo es encontrarse para conversar e intercambiar ideas sobre cómo se vive, se siente y se proyecta este lugar que los participantes habitan y visitan. (28-11-25).

La Dorrego

