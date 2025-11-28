La ciudad

Confirmaron las fechas y los espectáculos de Dorrego Festeja 2025: se presentarán Los Charros

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El 12, 13 y 14 de diciembre próximos el vivero municipal será el escenario para la nueva edición de Dorrego Festeja, propuesta cultural que cada fin de año reúne música, gastronomía y recreación.

Organizado por la Dirección de Cultura y Educación, el evento ofrecerá tres jornadas con food trucks, patio de comidas, artesanos, emprendedores y una variada grilla artística para disfrutar en familia y al aire libre.

La programación ya está confirmada y promete convocar a todas las edades:

Viernes 12

21:00 | Leticia Canola y Teo Arribas
00:00 | DJ BeBu

Sábado 13

20:00 | Willy Traversa
21:00 | La Denver
22:00 | Bulldozer
23:00 | Los Charros

Domingo 14

19:00 | La Spica Band
20:00 | La Sabrosona
21:00 | Trizas en el Aire
22:00 | Delorean (28-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Fue entregada la primera vivienda del Plan Municipal en terreno propio

Nueva capacitación del personal municipal sobre la Ley Micaela

Convocatoria para el patio gastronómico y el paseo de artesanos del “Dorrego Festeja”: este viernes 28 vence el plazo para inscribirse

(Entrevista en LA DORREGO) Del 3 al 6 de diciembre se realizará un encuentro evangélico

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior