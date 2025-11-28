Confirmaron las fechas y los espectáculos de Dorrego Festeja 2025: se presentarán Los Charros

El 12, 13 y 14 de diciembre próximos el vivero municipal será el escenario para la nueva edición de Dorrego Festeja, propuesta cultural que cada fin de año reúne música, gastronomía y recreación.

Organizado por la Dirección de Cultura y Educación, el evento ofrecerá tres jornadas con food trucks, patio de comidas, artesanos, emprendedores y una variada grilla artística para disfrutar en familia y al aire libre.

La programación ya está confirmada y promete convocar a todas las edades:

Viernes 12

21:00 | Leticia Canola y Teo Arribas

00:00 | DJ BeBu

Sábado 13

20:00 | Willy Traversa

21:00 | La Denver

22:00 | Bulldozer

23:00 | Los Charros

Domingo 14

19:00 | La Spica Band

20:00 | La Sabrosona

21:00 | Trizas en el Aire

22:00 | Delorean (28-11-25).