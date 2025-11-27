Policiales

Un joven fue aprehendido por un robo en Irene

Personal de la Comisaría Coronel Dorrego, junto con efectivos de El Perdido, Aparicio y Oriente, confirmó la aprehensión de Joel Fritz, de 24 años y residente en nuestra zona. Según el parte policial, el joven cometió un robo al mediodía en un domicilio de Roberto Galván, en la localidad de Irene.

Los efectivos localizaron al sospechoso en una moto Motomel 110 (417CZD) en un camino rural entre Aparicio e Irene. El joven desobedeció la orden de detención, abandonó el vehículo y escapó a pie entre pastizales. Tras un rastrillaje en la zona, el personal policial logró encontrarlo y concretó la aprehensión en el kilómetro 555 de la Ruta Nacional 3.

De acuerdo con la comisaría, el joven era investigado por distintos hechos ocurridos en los últimos días en la localidad. (27-11-25).

La Dorrego

