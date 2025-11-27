La ciudad

Nueva capacitación del personal municipal sobre la Ley Micaela

El área de Género y Diversidad de la Municipalidad de Coronel Dorrego continúa realizando encuentros de capacitación de personal comunal en el marco de la Ley Micaela.

En este caso, se realizó una charla destinada al personal de las direcciones de Vialidad, Servicios, Obras Sanitarias y Vivero.

La activiad estuvo a cargo de la coordinadora del Área de Género y Diversidad, Micaela De Battista, y la psicóloga Estefanía Ciccioli.

“La reunión resultó enriquecedora y además fue muy participativa”, destacó De Battista. (27-11-25).

