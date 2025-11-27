Convocatoria para el patio gastronómico y el paseo de artesanos del “Dorrego Festeja”: este viernes 28 vence el plazo para inscribirse

La Municipalidad recordó que las personas interesadas en participar del patio gastronómico y del paseo de artesanos y emprendedores del evento “Dorrego Festeja” deberán inscribirse previamente en el área de Producción.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes 28 de noviembre, sin excepción.

Requisitos para la propuesta gastronómica

Quienes deseen participar con puestos gastronómicos deberán presentar la siguiente documentación:

*Constancia de inscripción en ARCA (actividad gastronómica obligatoria).

*Carnet de manipulación de alimentos vigente.

*Seguro de responsabilidad civil y accidentes personales (sin repetición a la Municipalidad de Coronel Dorrego).

*Matafuegos ABC vigente.

*Tablero con disyuntor.

*Matafuego tipo K para quienes utilicen freidoras.

*REBA (para la venta de bebidas alcohólicas).

*Recibo de pago del canon municipal, por un monto de $270.000.

Además, se recordó que está prohibido el uso de artefactos eléctricos, tales como freidoras, planchas, pavas y otros dispositivos similares.

Desde el municipio aclararon que la inscripción no garantiza la participación en el evento. (27-11-25).